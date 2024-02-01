Вратарь ЦСКА Федотов — о своей форме: «Чувствую себя комфортно»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал свою форму в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Не мне об этом судить, но лично я себя чувствую комфортно, хотя, конечно, переживаю за результат, за наши взаимодействия, рисунок игры. От нашей команды ждут только побед, и я надеюсь, что мы сможем сделать прыжок вверх», — цитирует вратаря ТАСС.

В этом сезоне Федотов провел за армейцев 37 матчей, показав процент отраженных бросков 91,3 и коэффициент надежности 2,34.