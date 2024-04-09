Терещенко выступил за отмену лимита на легионеров в КХЛ: «Должна быть конкуренция»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении КХЛ к лимиту на легионеров в пять человек.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне лига планирует вернуть лимит в пять иностранных игроков вместо трех.

«Я бы вообще убрал лимит. Все дело в руководителях клубов и в том, кого они хотят подписывать. Почему бы не подписывать хороших легионеров, которые будут учить молодежь и давать уровень нашей лиге? Должна быть конкуренция. Но на сегодняшний день ее нет. Мы не можем определить, каков уровень нашего хоккея сейчас. Белорусы уже играют с нами на равных. Но уровень лиги должен повышаться и был спрос на молодых игроков», — сказал Терещенко «СЭ».

В феврале стало известно, что большинство клубов лиги проголосовали за возвращение к лимиту в пять легионеров. В КХЛ также подчеркнули, что лига считает квоту в пять иностранцев оптимальной для российских клубов.