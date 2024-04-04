Терещенко назвал заслуженной победу «Локомотива» во втором матче серии с «Трактором»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Трактором» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, и «Локомотив» и «Трактор» играли здорово. Немного в середине «Локомотив» расслабился, как в игре с «Авангардом», «Трактор забил», но в овертайме вышли и стали играть также, как и вначале. Это и привело к заслуженной победе» — сказал Терещенко «СЭ».

Следующая игра команд пройдет 6 апреля в Челябинске.

(Софья Грецкая)