«Супермэн на льду, борец по жизни». «Адмирал» о Мнацяне

«Адмирал» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего хоккеиста Самвела Мнацяна.

— Не стало Самвела Мнацяна... Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь, — говорится в сообщении. — Это горько, это очень горько, писать об этом и осознавать, что Сэма больше нет с нами. Друг, пусть земля тебе будет пухом, мы всегда тебя будем помнить...

Не стало Самвела Мнацяна...

Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь.

Это горько, это очень горько, писать об этом и осознавать, что Сэма больше нет с нами.

Друг, пусть земля тебе будет пухом, мы всегда тебя будем помнить... pic.twitter.com/dTc5UyofMw — ХК Адмирал (@hcadmiral) October 6, 2019

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика