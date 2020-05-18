Сухачев готов составить конкуренцию Метсоле

Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев поделился эмоциями после обмена в уфимский клуб из «Трактора».

— Очень рад перейти в клуб с такой богатой историей. Для меня это новый этап, к которому я сейчас готовлюсь, — цитирует Сухачева официальный сайт «Салавата».

— Ты впервые в карьере уезжаешь из родного Челябинска. Насколько это тяжело в моральном плане?

— Перед переездом в Уфу присутствует определенный трепет, потому что, повторюсь, это что-то новое для меня, и я воспринимаю это как вызов. Но в моей практике есть история, когда в 17 лет был проект юниорской сборной в МХЛ, мы все жили в Новогорске полгода, поэтому знаю как к этому относиться и не чувствую никакого дискомфорта. Только самые лучшие переживания.

— Что говорили близкие и родные после перехода?

— Все порадовались за меня и пожелали удачи, чтобы все сложилось хорошо.

— На протяжении двух последних сезонов основным голкипером «Салавата» является Юха Метсола. Что скажешь об игре финского вратаря?

— Он абсолютный топ, показывает очень сильный хоккей. Мне будет интересно у него что-то перенять, поучиться и поконкурировать с ним. Думаю, у нас сложатся хорошие взаимоотношения.