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Степан Захарчук: «Не хочу никого травмировать»

04:43
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Защитник «Нефтехимика» Степан Захарчук в интервью «Известиям» отметил, что ему не пришлось перестраивать игру. По его словам, он никого не хочет травмировать.

— Вам лично пришлось перестраивать свою игру, чтобы сломать стереотип о себе как о грубом игроке?

— Нет, не пришлось перестраиваться. Просто стараюсь сыграть где-то чище, потому что сами видите: судьи очень внимательно смотрят за жесткими нарушениями. Тем более с моей историей. Но не сказал бы, что отошел от своей игры. Стараюсь действовать так же жестко. Но, тьфу-тьфу-тьфу, это не приводит к серьезным последствиям. Никогда не хочется никого травмировать. И обидно, что с тем же Пеньковским так получилось.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/943352/aleksei-fomin/ne-khochu-nikogo-travmirovat

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