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Степан Санников перешел в «Салават Юлаев»

18:22
Степан Санников. Фото photo.khl.ru
Степан Санников. Фото photo.khl.ru
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Нападающий Степан Санников пополнил состав «Салавата Юлаева». Срок соглашения с форвардом — 1 сезон, сообщает сайт клуба.

В КХЛ ранее хоккеист выступал за «Локомотив», «Ак Барс» и «Сибирь». Всего на его счету в лиге 625 матчей, 183 (74+109) набранных очка, показатель полезности «-1», штрафные минуты — 311.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/stepan-sannikov-pereshyol-v-salavat-yulaev/

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