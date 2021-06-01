Степан Санников перешел в «Салават Юлаев»
18:22
Нападающий Степан Санников пополнил состав «Салавата Юлаева». Срок соглашения с форвардом — 1 сезон, сообщает сайт клуба.
В КХЛ ранее хоккеист выступал за «Локомотив», «Ак Барс» и «Сибирь». Всего на его счету в лиге 625 матчей, 183 (74+109) набранных очка, показатель полезности «-1», штрафные минуты — 311.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/stepan-sannikov-pereshyol-v-salavat-yulaev/
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