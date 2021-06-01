Контракт Рейдеборна с ЦСКА рассчитан на два года
17:57
Голкипер сборной Швеции Адам Рейдеборн перешел в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. Он подписал контракт на два года, сообщает сайт клуба.
В 2018 и 2019 году Рейдеборна признавали лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги. В 2019 году вратарь присоединился к казанскому «Ак Барсу», где провел два сезона.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 вратарь сыграл в 29 матчах (коэффициент надежности — 1,82, процент отраженных бросков — 93,1). В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рейдеборна 5 матчей (коэффициент надежности — 1,68, процент отраженных бросков — 93,8).
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_adamom_reydebornom/
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