Сформирован тренерский штаб «Салавата Юлаева» на следующий сезон

«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским специалистом — Венсаном Риндо, который будет работать с вратарями. Срок соглашения составляет 1 год, сообщает сайт клуба.

Известный в прошлом голкипер долгое время выступал за различные клубы в Северной Америке, в том числе и за команды НХЛ, где в общей сложности провел 184 матча. Кроме того, Венсан Риндо успел поиграть и в российской суперлиге, где на протяжении двух сезонов выступал за тольяттинскую «Ладу».

Таким образом, тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» окончательно сформирован:

Главный тренер — Томи Ламса

Тренер — Михаил Васильев

Тренер — Виктор Козлов

Тренер — Николай Цулыгин

Тренер вратарей — Венсан Риндо

Тренер по физической подготовке — Матиас Сарвела