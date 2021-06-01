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Сформирован тренерский штаб «Салавата Юлаева» на следующий сезон

19:16
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«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским специалистом — Венсаном Риндо, который будет работать с вратарями. Срок соглашения составляет 1 год, сообщает сайт клуба.

Известный в прошлом голкипер долгое время выступал за различные клубы в Северной Америке, в том числе и за команды НХЛ, где в общей сложности провел 184 матча. Кроме того, Венсан Риндо успел поиграть и в российской суперлиге, где на протяжении двух сезонов выступал за тольяттинскую «Ладу».

Таким образом, тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» окончательно сформирован:

Главный тренер — Томи Ламса

Тренер — Михаил Васильев

Тренер — Виктор Козлов

Тренер — Николай Цулыгин

Тренер вратарей — Венсан Риндо

Тренер по физической подготовке — Матиас Сарвела

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/sformirovan-trenerskij-shtab-hk-salavat-yulaev/

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