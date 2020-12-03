Ставровский не считает, что «Сибирь» была лучше в матче с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в овертайме от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, обоюдоострая. Болельщикам должна была понравиться. Было много голевых моментов. Но овертайм мы проиграли. Я не считаю, что «Сибирь» была лучше. Мы где-то переигрывали соперника, но свои моменты не забили. Что касается новичков из СКА, то они тренируются в Сочи, готовятся. После возвращения команды из поездки они зайдут в состав. Вижу для них роли, но пока только в теории. Как будет на практике — увидим», — цитирует Ставровского официальный сайт КХЛ.

После этой победы новосибирцы поднялись на седьмое место на «Востоке» с 34 очками, сочинцы остались десятыми на «Западе» (22 балла).