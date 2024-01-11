Стала известна зарплата вратаря «Нефтехимика» Загидулина

В конце декабря «Нефтехимик» подписал контракт до конца сезона с вратарем Артемом Загидулиным.

Как стало известно «СЭ», за оставшуюся часть сезона в нижнекамском клубе Загидулин получит около 10 миллионов рублей.

Загидулин дебютировал за «Нефтехимик» 5 января в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1 ОТ). Голкипер провел на льду 37 минут и отразил 21 бросок, не пропустив ни одной шайбы. В конце второго периода хоккеист получил травму, его заменил Филипп Долганов.