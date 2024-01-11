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Сегодня, 13:50

Стала известна зарплата вратаря «Нефтехимика» Загидулина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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В конце декабря «Нефтехимик» подписал контракт до конца сезона с вратарем Артемом Загидулиным.

Как стало известно «СЭ», за оставшуюся часть сезона в нижнекамском клубе Загидулин получит около 10 миллионов рублей.

Загидулин дебютировал за «Нефтехимик» 5 января в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1 ОТ). Голкипер провел на льду 37 минут и отразил 21 бросок, не пропустив ни одной шайбы. В конце второго периода хоккеист получил травму, его заменил Филипп Долганов.

Артем Загидулин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 50 14 36 34
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