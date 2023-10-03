Стала известна зарплата финского нападающего «Куньлуня» Пулккинена

Пулккинен с мая 2021 года по апрель 2023 играл за «Трактор». Также в КХЛ 31-летний хоккеист выступал за минское «Динамо», московское «Динамо» и «Локомотив». Всего на счету форварда в лиге 282 матча и 173 (99+74) очка.