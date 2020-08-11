Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин после победы над «Сибирью» (3:2) во второй день Мемориала И. Х. Ромазана посетовал на потерю концентрации, из-за которой его команда пропустила две шайбы.

— Мы провели работу над ошибками и разобрали прошлый матч, — сказал Пашнин. — Вчера провалили второй период. Сделали выводы, сегодня вышли с другим настроем и показали свою игру. Но все равно потеряли концентрацию на две минуты и пропустили два гола.

Мы сразу договорились не переигрывать смены. В первой игре все хотели доказать и часто оставались на льду. Сегодня сразу сказали, что не надо переигрывать — смены по 30-40 секунд, чтобы повысить темп. Во втором периоде ребята здорово держали шайбу — новосибирцам пришлось тяжело. Несколько раз мы нормально их закрутили в зоне.

Две шайбы от защитников? В первых играх много борьбы и нет большого пространства для нападающих. Поэтому защитники набрасывали, а вратарь был закрыт — здорово попали. (Михаил Скрыль)