«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» из-за ошибки Беспалова
22:03
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2. Красно-белые проводили первую официальную встречу под руководством Олега Знарка.
Решающую шайбу рижане забросили после грубой ошибки вратари москвичей Никиты Беспалова.
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«Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Я. Берглунд — 1 (бол., Маршалл, Улльстрем), 11:31 — 1:0. Карсумс — 1 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 31:39 — 1:1. Эштон — 1 (Маршалл, Дарзиньш), 60:47 — 2:1.
Вратари: Гудлевскис — Беспалов.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 26 (10+11+4+1) — 16 (5+5+6+0).
Судьи: Оскирко, Хрибик.
2 сентября. Рига. «Арена Рига».