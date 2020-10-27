«Спартак» уступил на своем льду «Северстали»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Северсталь». Гости взяли верх со счетом 4:3.
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«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Голы: Радил — 11 (Лехтеря, Бакош), 0:31 — 1:0. Рогов — 1, 14:08 — 1:1. Ганзл — 3 (буллит), 16:34 — 2:1. Капустин — 3 (Петунин), 21:34 — 2:2. Букартс — 3 (Няттинен, Виттасмяки), 34:34 — 2:3. Гераськин — 3 (бол., Кодола, Провольнев), 52:04 — 2:4. Талалуев — 4 (бол., Вишневский, Федоров), 56:52 — 3:4.
Нереализованный буллит: Широков (Спартак), 36:39 (Вратарь).
Вратари: Беспалов (Трушков, 52:04, 59:49) — Подъяпольский.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 37 (9+14+14) — 30 (12+10+8).
Судьи: Одиньш, Соин.
27 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2246 зрителей.
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