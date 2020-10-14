«Спартак» уступил «Барысу» в овертайме

«Барыс» на выезде обыграл «Спартак» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Даррен Дитц, в активе которого решающая шайба в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Широков — 4 (Лехтеря), 3:14 — 1:0. Михайлис — 6 (Валк, Лилья), 20:45 — 1:1. Дитц — 7 (бол., Виделль), 22:35 — 1:2. Радил — 5 (Лехтеря), 25:25 — 2:2. Дитц — 8, 61:00 — 2:3.

Вратари: Гудачек — Ортио.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 18 (9+5+4+0) — 22 (2+16+3+1).

Судьи: Беляев, Оскирко.

14 октября. Москва. «ЦСКА Арена».