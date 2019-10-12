«Спартак» проиграл «Амуру» в 700-м матче Кокарева

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил «Амуру» (1:2 Б). Красно-белые потерпели второе поражение подряд, гости прервали серию из двух поражений.

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«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Т. Зогорна — 5, 34:36 — 0:1. Карсумс — 8 (Никонцев, Ганзл), 49:56 — 1:1.

Победный буллит: Руденков.

Вратари: Гудачек — Аликин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+12+7+2) — 28 (9+7+9+3).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

12 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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