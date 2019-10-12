«Спартак» проиграл «Амуру» в 700-м матче Кокарева
19:29
«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил «Амуру» (1:2 Б). Красно-белые потерпели второе поражение подряд, гости прервали серию из двух поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Т. Зогорна — 5, 34:36 — 0:1. Карсумс — 8 (Никонцев, Ганзл), 49:56 — 1:1.
Победный буллит: Руденков.
Вратари: Гудачек — Аликин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+12+7+2) — 28 (9+7+9+3).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
12 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
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