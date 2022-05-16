«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Глуховым на один сезон

«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Михаилом Глуховым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до апреля 2023 года.

В прошедшем сезоне КХЛ 34-летний форвард сыграл в составе казанской команды 45 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Глухов выступает за «Ак Барс» с сезона КХЛ-2014/15. Всего за команду форвард провел 425 матчей и набрал 102 (48+54) очка при показателе полезности «+29».