«Спартак» подписал контракт с Зубаревым

Защитник Андрей Зубарев подписал контракт со «Спартаком», сообщается в официальном Twitter клубе.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Зубарев с 2015 года выступал за СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при коэффициенте полезности +1.