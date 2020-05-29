«Спартак» подписал контракт с Зубаревым
13:23
Защитник Андрей Зубарев подписал контракт со «Спартаком», сообщается в официальном Twitter клубе.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Зубарев с 2015 года выступал за СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при коэффициенте полезности +1.
Андрей Зубарев стал игроком «Спартака». Контракт с защитником подписан до 30 апреля 2022 года. В КХЛ защитник играл в СКА, «Салавате Юлаеве» и «Атланте», провёл 551 матч, набрал 122 (29+93) очка при показателе +79. pic.twitter.com/oUsnHgfVgi— Spartak Moscow (@spartak_hc) May 29, 2020
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