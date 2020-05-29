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«Спартак» подписал контракт с Зубаревым

13:23
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Защитник Андрей Зубарев подписал контракт со «Спартаком», сообщается в официальном Twitter клубе.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Зубарев с 2015 года выступал за СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при коэффициенте полезности +1.

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