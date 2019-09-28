«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард»

«Спартак» взял верх над «Авангардом» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3. Победный бросок — на счету Каспарса Даугавиньша.

В таблице «Запада» «Спартак» вышел на шестое место, омичи идут четвертыми на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хохлачев — 2 (бол., Вишневский, Федоров), 7:01 — 0:1. Чудинов — 2 (бол., Андригетто), 25:11 — 1:1. Клинкхаммер — 1 (бол., Бек, Андригетто), 38:20 — 2:1. Войнов — 5 (бол., Бек, Семенов), 44:48 — 3:1. Даугавиньш — 2 (Кулик, Карсумс), 45:56 — 3:2. Херсли — 3 (Федоров, Ганзл), 50:10 — 3:3.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Судницин — Гудачек.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (13+16+5+2) — 32 (14+8+8+2).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

28 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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