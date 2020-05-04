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Состав «Автомобилиста» пополнили Геноуэй и Протапович

12:56
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«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Чарльзом Геноуэем. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом году Геноуэй вернулся в Россию, подписав контракт с нижегородским «Торпедо» — в минувшем сезоне 66 игр, 32 (7+25) очка. Всего в КХЛ сыграл 293 матча, набрав 135 (37+98) очков.

Также в «Автомобилист» возвращается центральный нападающий Александр Протапович. Двусторонний контракт рассчитан на один год.

Минувший сезон нападающий провел в рижском «Динамо», сыграл 32 матча, набрав 12 (5+7) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5879/

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