«Сочи» уступил «Куньлуню». Команда потерпела седьмое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Сочи». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд. По ходу неудачной серии клуб уволил главного тренера Сергея Зубова, однако пока команда не может набрать очки при новом тренерском штабе.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Томилин — 2, 2:29 — 0:1. Бондра — 1, 17:04 — 1:1. Мерфи — 3, 19:07 — 2:1. Брюле — 3, 24:45 — 3:1. Старков — 2 (Эллис, Стремвалль), 49:50 — 3:2.

Вратари: Смит — Шикин (58:05).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 41 (19+10+12) — 23 (5+10+8).

Судьи: Беляев, Букин.

21 октября. Пекин. «Шоуган Арена».

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