"Сочи" объявил о переходе голкипера Богданова

"Сочи" на своем официальном сайте сообщил о переходе голкипера СКА Никиты Богданова. В обратном направлении проследовал вратарь Петр Кочетков.

Никита Богданов стал игроком "Сочи" 🐆



Хоккейные клубы "Сочи" и СКА совершили обмен вратарями. В Санкт-Петербург отправляется Петр Кочетков, а состав "леопардов" пополнил Никита Богданов.



Подробнее об игроке: https://t.co/IuBUnQACYf pic.twitter.com/aClo25od9M – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 21 мая 2019 г.

24-летний Богданов является воспитанником СКА. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб армейцев "СКА-Неву". Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, пропуская в среднем 1,54 шайбы за игру и отражая 93,8 процента бросков.

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