18:11 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" объявил о переходе голкипера Богданова

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"Сочи" на своем официальном сайте сообщил о переходе голкипера СКА Никиты Богданова. В обратном направлении проследовал вратарь Петр Кочетков.

24-летний Богданов является воспитанником СКА. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб армейцев "СКА-Неву". Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, пропуская в среднем 1,54 шайбы за игру и отражая 93,8 процента бросков. 

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=8669

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