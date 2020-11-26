ЦСКА обыграл «Сочи» и продлил безвыигрышную серию хозяев до пяти матчей

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 4:1.

В составе армейцев отличились Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. Хозяева отметились голом Семен Шмелев.

После этого матча ЦСКА с 49 очками лидирует в Западной конференции, «Сочи» с 19 очками — на 10-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Робинсон — 5 (Светлаков, Коростелев), 9:37 — 0:1. Слепышев — 10 (бол., Локтионов, Кемпе), 9:55 — 0:2. Шмелев — 8 (Стремвалль), 10:32 — 1:2. Афанасьев — 2 (Соркин), 25:16 — 1:3. Шалунов — 9 (мен., п.в.), 58:54 — 1:4.

Вратари: Лассинантти (57:00 — 58:54) — Юханссон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (8+7+13) — 21 (12+6+3).

Судьи: Гашилов, Гофман.

26 ноября. Сочи. ДС «Большой». 1965 зрителей.