СМИ: 40-летний Марков хочет зарабатывать 120 миллионов рублей в год

Российский хоккеист Андрей Марков хотел бы получать в год 120 миллионов рублей, также он может вернуться в НХЛ, где будет получать 2 миллиона долларов в год, cообщает РБК Спорт.

В прошлом сезоне 40-летний Марков играл за "Ак Барс". В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности "+13". В 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился при показателе полезности "–5".

В НХЛ с 2000 по 2017 год Марков с небольшими перерывами выступал за "Монреаль". В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира и дважды становился бронзовым призером турнира.