"Слован" обыграл минское "Динамо", уступая 0:2

"Слован" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо" (3:2). Отметим, что к 13-й минуте встречи хозяева уступали со счетом 0:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Динамо" (Минск) – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Пулккинен – 12 (Уиркош), 7:19 – 0:1. Парфеевец – 1 (Дроздов), 12:07 – 0:2. Червены – 11 (бол., Серсен, Тэйфф), 15:34 – 1:2. Слобода – 3 (Сукель, Грман), 23:03 – 2:2. Тэйфф – 12 (Яношик, Серсен), 46:09 – 3:2.

Вратари: Штепанек – Энрот (58:58 – 59:53).

Штраф: 13 – 21.

Броски: 30 (8+12+10) – 30 (10+14+6).

Судьи: Васильев, Кулев.

13 февраля. Братислава. "Словнафт-Арена".