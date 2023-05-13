Чебыкин подпишет новый контракт с «Адмиралом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Чебыкин подпишет с «Адмиралом» новый контракт до конца сезона-2024/25.

У Чебыкина есть действующий контракт с клубом на следующий сезон с зарплатой 5 миллионов рублей в год. После подписания нового соглашения его зарплата станет выше.

25-летний форвард в минувшем сезоне регулярного чемпионата набрал 26 (14+12) очков в 63 встречах. Это был его самый результативный сезон в КХЛ. Также Чебыкин записал на свой счет 4 (2+2) балла в 12 играх Кубка Гагарина.