Скудра - о расторжении контракта с Полыгаловым

Главный тренер "Трактора" Петерис Скудра отказался комментировать расторжение контракта с нападающим Игорем Полыгаловым.

– Я не занимаюсь селекцией. Это вопрос к руководству, – приводит слова специалиста челябинский хоккейный портал.

Ранее 32-летний форвард заключил контракт на один год с московским "Динамо". В прошлом сезоне в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ Полыгалов набрал 18 (8+10) очков при полезности "-16".