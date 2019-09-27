Скабелка считает, что «Барысу» просто повезло в матче с «Трактором»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Трактором» (2:1).

— Я думаю, что в приблизительно одинаковых условиях мы начали чемпионат, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Две игры сыграли дома, поехали на Дальний Восток. «Трактор» сыграл на две игры больше там. Я скажу, что это не так просто. У нас тоже была восьмая игра на выезде, учитывая, что мы играли в городе Алматы, а не в Нур-Султане. Я скажу, что игра была по накалу серьезная и, я думаю, равная. В какие-то моменты «Трактор» больше доминировал, в какие-то моменты нам удавалось перехватить инициативу. То, что мы забили в третьем периоде — нам чуть больше повезло. Еще раз говорю, равная игра, спасибо ребятам за этот матч.

— Почему Хелука пропустил игру?

— Это наше решение. Пропустил, потому что другие ребята вышли.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков