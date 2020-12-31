Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:6).

«Здорово нижегородцы сыграли в атаке. Наше поражение следствие того, что я не сумел до конца достучаться до ребят и до конца настроить на этот матч. Первые пять минут сыграли неплохо, забили гол, а потом видимо посчитали, что «Торпедо» уже за новогодним столом. Сил потратили много и напропускали массу легких шайб. Забитые голы — это хорошо, но нельзя принимать такие решения на льду, которые мы сегодня принимали. Это серьезный предмет для разбирательства.

В прошлой игре повреждения получили Кудрявцев и Аверин, мы были вынуждены делать перестановки. Видимо не совсем правильные. Замена вратаря вызвана не претензиями к Паскуале, а должна была придать импульс команде», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.