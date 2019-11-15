СКА в овертайме одолел «Куньлунь». Марченко забросил победную шайбу

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал СКА. Гости одержали победу в овертайме со счетом 3:2. Решающий гол на счету нападающего Кирилла Марченко.

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«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белов — 1 (Галенюк, Плотников), 24:11 — 0:1. Дергачев — 1 (Кузьменко, Зуб), 25:42 — 0:2. Бартли — 1 (Уэрек, Палола), 32:39 — 1:2. Бартли — 2 (Вонг, Фу), 53:48 — 2:2. Марченко — 2 (Кетов, Галенюк), 62:07 — 2:3.

Вратари: Смит — Хелльберг.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (7+10+12+1) — 33 (11+13+7+2).

Судьи: Оленин, Оскирко.

15 ноября. Пекин. «Шоуган Арена».

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