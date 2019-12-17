СКА продлил победную серию. Команда к третьему периоду проигрывала «Северстали» в три шайбы

СКА продлили победную серию до 12 матчей. Во встрече регулярного чемпионата КХЛ команда из Санкт-Петербурга вырвала победу у «Северстали» в овертайме — 4:3.

К началу третьего периода СКА уступал со счетом 0:3, но все же смог сравнять счет в самой концовке. А потом шайба Максима Карпова принесла команде победу.

В составе «Северстали» с первых минут место в воротах занял 19-летний Константин Шостак, который дебютировал в КХЛ.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Кудако — 5 (Яковлев), 5:59 — 0:1. Кодола — 2 (Вовченко, Гераськин), 18:40 — 0:2. Хабаров — 2 (Вовченко, Кодола), 30:17 — 0:3. Бурдасов — 8 (Кузьменко), 41:58 — 1:3. Ткачев — 8 (Хафизуллин, Зуб), 52:21 — 2:3. Бенгтссон — 1 (Барабанов, Ткачев), 57:48 — 3:3. Карпов — 6 (Ожиганов, Кетов), 62:08 — 4:3.

Вратари: Хелльберг (Самонов, 30:17) — Шостак.

Штраф: 0 — 0

Броски: 32 (4+11+14+3) — 25 (11+7+7+0).

Судьи: Беляев, Бондарь.

17 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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