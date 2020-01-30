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СКА прервал 8-матчевую победную серию «Авангарда»

21:53
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СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» (1:0 ОТ). Единственную шайбу забросил нападающий Владимир Ткачев.

Питерцы прервали 8-матчевую победную серию омичей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ткачев — 13 (Карпов, Зуб), 64:39 — 1:0.

Вратари: Самонов — Бобков.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 28 (12+6+6+4) — 20 (7+5+6+2).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

30 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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