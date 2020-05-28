СКА подписал новый контракт с Владимиром Ткачевым

Пресс-служба СКА сообщила о том, что клуб подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.

В заявлении на официальном сайте говорится, что новое соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Ткачев стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 (15+33) очков при показателе полезности +13.