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СКА подписал новый контракт с Владимиром Ткачевым

13:58

Пресс-служба СКА сообщила о том, что клуб подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.

В заявлении на официальном сайте говорится, что новое соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Ткачев стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 (15+33) очков при показателе полезности +13.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-vladimirom-tkachievym/

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