СКА подписал новый контракт с Владимиром Ткачевым
13:58
Пресс-служба СКА сообщила о том, что клуб подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.
В заявлении на официальном сайте говорится, что новое соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне Ткачев стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 (15+33) очков при показателе полезности +13.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-vladimirom-tkachievym/
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