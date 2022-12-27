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Сегодня, 22:12

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Ворониным до 2024 года

Руслан Минаев
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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кириллом Ворониным, сообщает пресс-служба КХЛ. Новое соглашение рассчитано до апреля 2024 года.
В этом сезоне 28-летний форвард провел за нижегородцев 43 матчах в лиге и набрал 20 (8+12) очков.
В прошлом сезоне россиянин выступал в составе минского «Динамо» и набрал 18 (9+9) очков в 44 матчах КХЛ.

Кирилл Воронин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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Авангард – Автомобилист
 - : -
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Ак Барс – Металлург
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28.12 19:00
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
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Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
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