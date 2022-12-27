«Торпедо» продлило контракт с нападающим Ворониным до 2024 года

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кириллом Ворониным, сообщает пресс-служба КХЛ. Новое соглашение рассчитано до апреля 2024 года.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за нижегородцев 43 матчах в лиге и набрал 20 (8+12) очков.

В прошлом сезоне россиянин выступал в составе минского «Динамо» и набрал 18 (9+9) очков в 44 матчах КХЛ.