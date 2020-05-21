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СКА поддержал детскую больницу в борьбе с коронавирусом

18:07
СКА помог в борьбе с коронавирусом. Фото ХК СКА.
СКА помог в борьбе с коронавирусом. Фото ХК СКА.
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СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для одного из главных детских медицинских центров по борьбе с коронавирусом — Детской городской больницы №5 им. Н.Н. Филатова, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

В учреждении предприняты максимальные меры для спасения новорожденных и оказания высококвалифицированной помощи всем жителям Северо-Западного федерального округа до 18 лет в условиях пандемии.

СКА помог приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-poddierzhal-dietskuiu-ghorodskuiu-bol-nitsu-5-v-bor-bie-s-koronavirusom/

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