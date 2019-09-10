СКА переиграл «Сибирь»

СКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе победителей Йори Лехтеря оформил дубль, еще по разу отличились Владимир Ткачев и Виктор Тихонов. За «Сибирь» забили Егор Миловзоров и Никита Михайлов. Форварды СКА Йори Лехтеря, Владимир Ткачев, Сергей Плотников набрали по 2 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

Голы: Лехтеря — 2 (бол., Плотников, Ткачев), 31:41 — 1:0. Ткачев — 3 (Плотников), 38:07 — 2:0. Лехтеря — 3 (бол., Рундблад, Бывальцев), 39:24 — 3:0. Миловзоров — 3 (бол., Хабаров, Михайлов), 47:22 — 3:1. Михайлов — 1 (Руохомаа), 53:12 — 3:2. В. Тихонов — 1 (п.в., Кетов, Зубарев), 59:43 — 4:2.

Вратари: Кочетков — Красиков (58:25).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (11+16+6) — 17 (6+3+8).

Судьи: Морозов, Рогачев.

10 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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