СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Питерский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Данил Веряев. У гостей отличились форварды Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов.
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы: Лехтеря — 9 (Ткачев), 7:26 — 0:1. Веряев — 1 (Ильин, Ураков), 10:19 — 1:1. Кетов — 5 (Токранов, Кузьменко), 11:40 — 1:2. Коскиранта — 2 (бол., Токранов, Ткачев), 22:55 — 1:3. Карпов — 3 (бол., Барабанов, Коскиранта), 29:29 — 1:4.
Нереализованный буллит: Плотников (СКА), 40:00 (Вратарь).
Вратари: Тихомиров — Хелльберг.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (9+7+9) — 21 (6+11+4).
Судьи: Белов, Беляев.
13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».