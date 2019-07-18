СКА объявил старт продаж абонементов

СКА в своем официальном Twitter объявил о старте продаж абонементов на домашние матчи команды.

В сезоне-2019/20 клуб планируется реализовать три типа абонементов: "Все включено" (стоимостью от 11 тысяч рублей) , "Стандарт" (стоимостью от 7 тысяч рублей), "Наборный" (от 3 тысяч рублей). Владельцы абонементов прошлого сезона смогут забронировать места до 12:00 23 августа.

В сезоне-2019/20 СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл ЦСКА в серии (3:4).Первый домашний матч в новом сезоне КХЛ СКА сыграет 10 сентября против "Сибири".