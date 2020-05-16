КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА обменяет Плотникова в «Амур» на права на Руденкова

14:38
Сергей Плотников. Фото ХК СКА.
Сергей Плотников. Фото ХК СКА.
Теги:

Как стало известно «СЭ», СКА обменяет форварда Сергея Плотникова в «Амур». Напомним, что нападающий последние четыре сезона провел в питерском клубе, а начинал карьеру в КХЛ он именно как раз в дальневосточной команде.

Всего в лиге 29-летний форвард провел 510 матчей, в которых набрал 282 (122+160) очка.

Взамен СКА получит права на форварда Игоря Руденкова. 25-летний Руденков до выступления за «Амур» играл за «Торпедо». Всего в КХЛ на его счету 189 матчей и 63 (31+32) набранных очка. (Алексей Шевченко)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир