Директор «Магнитки» Жлоба: «С Юровым и Гребенкиным есть предварительные договоренности»

Директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал переговоры с нападающими Данилой Юровым и Никитой Гребенкиным.

— Как продвигаются переговоры о новых контрактах с Данилой Юровым, Никитой Гребенкиным, а также с вратарем Ильей Набоковым?

— Весь переговорный процесс по понятным причинам мы остановили на период плей-офф. Вернемся к нему после окончания плей-офф. Надеюсь, после апреля. Сейчас пока есть предварительные договоренности по всем игрокам, которых вы перечислили.

— То есть они готовы остаться в «Металлурге»?

— Есть определенные договоренности. Я не сказал утвердительно, что все согласились. Есть определенные договоренности, которые мы будем реализовывать после окончания плей-офф.