«Сибирь» проиграла «Сочи» и прервала свою серию из двух побед подряд

«Сибирь» дома уступила «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Шаров, у гостей отличились Мартин Бакош и Василий Глотов.

«Сочи» одержал вторую для себя победу подряд и прервал серию «Сибири» из двух побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шаров — 9 (Миловзоров, Чайковски), 11:18 — 1:0. Бакош — 4 (Рундблад), 35:07 — 1:1. Глотов — 7 (бол., Точицкий), 57:07 — 1:2.

Вратари: Сятери (59:14) — Третьяк (34:44 — 35:07).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+11+6) — 28 (8+6+14).

Судьи: Гофман, Соин.

24 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.