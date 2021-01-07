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«Сибирь» разгромила «Куньлунь»

19:10
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«Сибирь» крупно обыграла «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1. Новосибирцы занимают девятое место в таблице Восточной конференции, китайский клуб идет предпоследним.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Голы: Ермаков — 2 (Пуустинен, Руохомаа), 19:14 — 0:1. С. Фу — 4 (Локхарт, Вонг), 36:26 — 1:1. Вл. Ушенин — 4 (Демидов, Йокипакка), 37:25 — 1:2. Романцев — 7 (Шаров, Руохомаа), 40:33 — 1:3. Саюстов — 10 (Пуустинен, Шаров), 46:20 — 1:4. Пуустинен — 18, 53:47 — 1:5. Комаров — 7 (Сетдиков, Чесалин), 56:00 — 1:6.

Вратари: Шикин — Сятери.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+5+13) — 40 (10+16+14).

Судьи: Васильев, Хрибик.

7 января. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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