«Сибирь» разгромила «Куньлунь»
«Сибирь» крупно обыграла «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1. Новосибирцы занимают девятое место в таблице Восточной конференции, китайский клуб идет предпоследним.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Голы: Ермаков — 2 (Пуустинен, Руохомаа), 19:14 — 0:1. С. Фу — 4 (Локхарт, Вонг), 36:26 — 1:1. Вл. Ушенин — 4 (Демидов, Йокипакка), 37:25 — 1:2. Романцев — 7 (Шаров, Руохомаа), 40:33 — 1:3. Саюстов — 10 (Пуустинен, Шаров), 46:20 — 1:4. Пуустинен — 18, 53:47 — 1:5. Комаров — 7 (Сетдиков, Чесалин), 56:00 — 1:6.
Вратари: Шикин — Сятери.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (13+5+13) — 40 (10+16+14).
Судьи: Васильев, Хрибик.
7 января. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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