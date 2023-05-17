«Лада» объявила о назначении Якубова на пост спортивного директора клуба

Как ранее сообщал «СЭ», спортивным директором «Лады» стал Рафик Якубов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В последние сезоны он работал спортивным директором в системе СКА. Ранее был генеральным менеджером «Ак Барса» и «Нефтехимика».

В бытность игроком Якубов выступал за «Ладу» на протяжении трех сезонов с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом Рафаэль Хабибуллович завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.