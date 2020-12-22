«Сибирь» победила «Амур», Вячеслав Ушенин забросил бывшему клубу в дебютном матче

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграла «Амур» (3:2). Решающую шайбу в конце первого периода забросил Вячеслав Ушенин, который в данной встрече вместе с братом Владиславом дебютировали за новосибирцев, и сразу против бывшего клуба.

После этой победы хозяева закрепились на девятом месте на «Востоке» с 39 очками, у «Амура» — 30 очков и десятая строчка в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Голы: Саюстов — 8 (Шаров, Алексеев), 2:43 — 1:0. Коротков — 2, 4:39 — 2:0. Ушенин — 2 (бол., Ли), 16:08 — 3:0. Бутузов — 10 (бол., Пьянов, Машин), 44:33 — 3:1. Голубев — 5 (Горшков), 56:31 — 3:2.

Вратари: Сятери (4:38 — 4:39) — Аликин (57:43 — 58:16, 58:37).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (19+5+9) — 38 (6+11+21).

Судьи: Морозов, Юдаков.

22 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2100 зрителей.