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«Сибирь» одержала волевую победу над «Северсталью»

15:54
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Северсталь». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Хабаров — 3, 5:31 — 0:1. Пуустинен — 18 (Руохомаа, Коротков), 14:05 — 1:1. Хохлов — 5 (Монахов, Провольнев), 14:44 — 1:2. Йокипакка — 3 (бол., Романцев, Миловзоров), 19:18 — 2:2. Макаров — 2 (Руохомаа, Пуустинен), 53:49 — 3:2.

Вратари: Сятери — Подъяпольский (57:44 — 57:49, 58:01).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (9+13+5) — 32 (9+12+11).

Судьи: Букин, Гусев.

15 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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