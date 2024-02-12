Лишка объяснил, чего не хватает «Северстали» для попадания в топ-4 Западной конференции

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, в чем необходимо прибавить команде для попадания в топ-4 Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

«С ЦСКА, «Авангардом» и другими лидерами в этом сезоне мы смотрелись не хуже, я бы сказал, была равная игра. С некоторыми командами из топ-4 мы много играли в меньшинстве, у таких соперников много мастеров в команде, и они хорошо разыгрывают большинство, умеют исполнить. Если мы будем меньше удаляться, то будут шансы идти выше в таблице. Где-то нам не хватает дисциплины», — приводит слова Лишки Legalbet.

«Северсталь» набрала 74 очка за 62 игры и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.