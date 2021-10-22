«Сибирь» одержала волевую победу над минским «Динамо»

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Новосибирскому клубу удалось отыграться со счета 0:2 по ходу встречи. Шайбы у «Сибири» забросили Никита Коротков, Александр Шаров и Никита Сетдиков.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Голы: Стремвалль — 9 (бол., Бенгтссон), 5:48 — 0:1. Воронин — 5 (Стремвалль, Сапего), 8:06 — 0:2. Коротков — 2, 12:36 — 1:2. Шаров — 6 (Ефремов), 12:51 — 2:2. Сетдиков — 2 (Кручинин, Шор), 19:27 — 3:2.

Вратари: Сятери — Большаков (57:43 — 57:50, 57:55).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (9+6+5) — 25 (6+7+12).

Судьи: Беляев, Сергеев.

22 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.