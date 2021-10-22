Анисимов забросил первую шайбу за «Локомотив» после возвращения из НХЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Анисимов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Этот гол стал для 33-летнего форварда за ярославский клуб после возвращения из НХЛ.

20 октября «Локомотив» объявил о заключении контракта с Анисимовым до конца сезона-2021/22.

Анисимов — воспитанник «Локомотива», он выступал за основную команду в период с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Предыдущей командой Анисимова была «Оттава». В межсезонье хоккеист находился на просмотре в «Колорадо», но клуб не стал подписывать с ним контракт.