Шипачев: «Постараемся в следующем сезоне сделать то, что не смогли в этом»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень рад получить эти награды, сезон сложился для нас непросто. Конечно впечатления от него смешанные, хотелось выйти в финал и побороться за Кубок Гагарина, но нам этого сделать не удалось. Постараемся в следующем сезоне сделать то, что не смогли в этом. Уже потихоньку начинаем готовиться, чтобы подойти к началу чемпионата в хорошей форме», — приводит слова Шипачева сайт КХЛ.

В 57 матчах регулярного чемпионата Шипачев набрал 67 (20+47) очков.

Нападающий также получил приз лучшему бомбардиру.